Apple выпустит в Японии уникальный гаджет

Компания Apple анонсировала ограниченную серию AirTag с гравировкой змеи в честь наступающего 2025 года по восточному календарю. Этот эксклюзивный трекер будет доступен только в Японии. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 2 по 5 января в рамках новогодней кампании Apple покупатели в Японии, приобретающие новые iPhone, iPad, Mac и другие устройства, получат подарочные карты Apple на сумму до ¥30 000 (около $190). Размер бонуса зависит от выбранной модели. Например, при покупке MacBook Air M2 или M3 клиент получит карту на максимальную сумму, а за приобретение Beats Solo Buds - на ¥6000. Полный список участвующих продуктов и размеров подарочных карт опубликован на сайте Apple Japan.

Первые 50 000 покупателей новых iPhone 14, iPhone 15 или iPhone SE в рамках акции получат в подарок AirTag с эксклюзивной гравировкой. Отдельно приобрести этот эксклюзивный AirTag будет невозможно. В акции не участвуют некоторые топовые модели, такие как iPhone 16 и MacBook Pro, а также недавно выпущенный iPad mini 7.

Apple AirTag - это смарт-метка компании Apple, представленная 20 апреля 2021 года. Используется как метка для нахождения любого предмета (следящее устройство).