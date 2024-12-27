Как будут работать автовокзалы Азербайджана в праздничные дни?

В праздничные дни с целью качественного и стабильного обеспечения населения транспортными услугами, с 30 декабря по 6 января 2025 года автовокзалы и автостанции страны будут работать в усиленном режиме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, в связи с этим были даны соответствующие указания всем автовокзалам и автостанциям по обеспечению непрерывного и безопасного движения пассажирских перевозок на междугородных и пригородных маршрутах, а также строгому соблюдению расписания, утвержденного для перевозчиков.

В праздничные дни будет особое внимание уделено интервалам между автобусами на маршрутах в зависимости от пассажиропотока, а также соблюдению водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

Для предотвращения скопления пассажиров будут направлены дополнительные автобусы на нужные маршруты.

Граждане могут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также онлайн через портал "biletim.az". На данный момент на портале "biletim.az" можно приобрести билеты в 74 направлениях для 47 городов и районов.

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