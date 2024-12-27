Министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля направила письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву

Министр транспорта и безопасности дорожного движения Государства Израиль Мири Регев направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

От себя лично, от имени правительства и народа Израиля выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с душераздирающей трагедией, произошедшей в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" близ казахстанского города Актау.

Государство Израиль разделяет Вашу скорбь в связи с многочисленными человеческими жертвами. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате этой трагедии и всему народу Азербайджана. Желаем всем пострадавшим скорейшего полного выздоровления.

Государство Израиль, а также Министерство транспорта и дорожной безопасности рядом с Вами в это трудное время и готовы оказать любую необходимую помощь", - говорится в письме.