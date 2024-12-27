https://news.day.az/society/1719012.html Папа, ты мой герой - трогательная публикация дочери капитана самолета AZAL Игоря Кшнякина - ФОТО Дочь капитана самолета AZAL Игоря Кшнякина, который погиб в результате авиакатастрофы близ Актау, поделилась в соцсети трогательной публикацией.
Папа, ты мой герой - трогательная публикация дочери капитана самолета AZAL Игоря Кшнякина - ФОТО
Дочь капитана самолета AZAL Игоря Кшнякина, который погиб в результате авиакатастрофы близ Актау, поделилась в соцсети трогательной публикацией.
"Папа, ты мой герой, ты всегда останешься в моем сердце, ты сделал все возможное чтобы спасти десятки жизней, пожертвовав своей, ты у меня очень сильный, я всегда буду гордится, что у меня такой папа.
Ты был очень веселым, всегда делал все для нас, хотел чтобы мы были счастливы.
Самый лучший папочка!
Надеюсь ты будешь в раю",- говорится в публикации.
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