Дочь капитана самолета AZAL Игоря Кшнякина, который погиб в результате авиакатастрофы близ Актау, поделилась в соцсети трогательной публикацией.

"Папа, ты мой герой, ты всегда останешься в моем сердце, ты сделал все возможное чтобы спасти десятки жизней, пожертвовав своей, ты у меня очень сильный, я всегда буду гордится, что у меня такой папа.

Ты был очень веселым, всегда делал все для нас, хотел чтобы мы были счастливы.

Самый лучший папочка!

Надеюсь ты будешь в раю",- говорится в публикации.