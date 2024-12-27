https://news.day.az/officialchronicle/1718930.html Асеф Гаджиев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асеф Гаджиев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", вблизи города Актау.
Асеф Гаджиев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асеф Гаджиев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", вблизи города Актау.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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