Асеф Гаджиев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асеф Гаджиев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", вблизи города Актау.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.