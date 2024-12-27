Твердая позиция Азербайджана заключается в том, что расследование причин авиакатастрофы должно быть прозрачным, объективным и всесторонним.

Как передает Day.Az, об этом было сказано сегодня на очередном заседании Государственной комиссии, созданной для расследования причин авиакатастрофы, произошедшей вблизи Актау.

Было отмечено, что следственные мероприятия продолжаются в рамках созданной Казахстаном специальной комиссии по расследованию причин произошедшего.

Подчеркнуто, что твердая позиция Азербайджана заключается в том, что расследование причин аварии должно быть прозрачным, объективным и всесторонним, общественность должна быть проинформирована о результатах расследования.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черные ящики" самолета уже обнаружены и для их анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.