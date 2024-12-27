https://news.day.az/politics/1718767.html Ряд лиц будут освобождены от визовых требований между Азербайджаном и Мальдивами Обладатели дипломатических, служебных и официальных паспортов будут освобождены от визовых требований между Азербайджаном и Мальдивами.
Ряд лиц будут освобождены от визовых требований между Азербайджаном и Мальдивами
Обладатели дипломатических, служебных и официальных паспортов будут освобождены от визовых требований между Азербайджаном и Мальдивами.
Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований".
После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.
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