https://news.day.az/society/1718737.html К сведению лиц, получающих пособия, пенсии и соцпомощь Сегодня полностью выплачены пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за декабрь. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
К сведению лиц, получающих пособия, пенсии и соцпомощь
Сегодня полностью выплачены пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за декабрь.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Уточняется, что ранее, 10 декабря, были осуществлены выплаты пенсий за декабрь в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, а 24 декабря - в регионах страны, а также льготных пенсий.
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