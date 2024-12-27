К сведению лиц, получающих пособия, пенсии и соцпомощь

Сегодня полностью выплачены пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за декабрь.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Уточняется, что ранее, 10 декабря, были осуществлены выплаты пенсий за декабрь в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, а 24 декабря - в регионах страны, а также льготных пенсий.