https://news.day.az/officialchronicle/1718840.html Наследный принц Саудовской Аравии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Наследный принц Саудовской Аравии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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