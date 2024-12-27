Маймуна Мохд Шариф направила письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву

Мэр столицы Малайзии - города Куала-Лумпур, исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) в 2018-2024 годах, член Международного центра Низами Гянджеви Маймуна Мохд Шариф направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

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