Президент Германии распустил бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) объявил о роспуске бундестага в пятницу, 27 декабря, и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на немецкие СМИ, это решение он принял по запросу канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), которому ранее депутаты выразили вотум недоверия.

О своем намерении распустить парламент ФРГ Штайнмайер объявил еще 20 декабря. Тогда, по его словам, он убедился, что "больше нет никаких перспектив для создания стабильного парламентского большинства для федерального правительства".