Календарь международных гимнастических соревнований в Азербайджане-2025
Определился календарь международных гимнастических соревнований, которые пройдут в Азербайджане в следующем году.
Как передает İdman.biz, последним на данный момент список пополнил Кубок Европы среди "художниц", который состоится 1-4 мая в Баку.
Всего в стране пройдут семь больших гимнастических стартов. Среди них - четыре этапа Кубка мира.
Первыми сезон откроют мастера прыжков на батуте и тамблинга, которые выступят на Национальной арене гимнастики 22-23 февраля.
6-9 марта в столице пройдет Кубок мира по спортивной, а 18-20 апреля - по художественной гимнастике.
Также в Баку прибудут акробаты, которые будут состязаться на этапе Кубка мира 13-15 июня.
В то же время, во второй половине года в стране пройдут состязания, входящие в календарь Европейской гимнастики. В Гяндже состоится чемпионат Европы по аэробике, а также Европейские соревнования возрастных групп по этой дисциплине.
Уже известны и сроки их проведения. Состязания возрастных групп состоятся 9-11 ноября, а чемпионат континента 14-16 ноября.
Еще одним важным событием станет II Кубок Европы по художественной гимнастике, который в прошлом году также принимал Баку. На сей раз он пройдет 1-4 мая.
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