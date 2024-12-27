Календарь международных гимнастических соревнований в Азербайджане-2025

Определился календарь международных гимнастических соревнований, которые пройдут в Азербайджане в следующем году.

Как передает İdman.biz, последним на данный момент список пополнил Кубок Европы среди "художниц", который состоится 1-4 мая в Баку.

Всего в стране пройдут семь больших гимнастических стартов. Среди них - четыре этапа Кубка мира.

Первыми сезон откроют мастера прыжков на батуте и тамблинга, которые выступят на Национальной арене гимнастики 22-23 февраля.

6-9 марта в столице пройдет Кубок мира по спортивной, а 18-20 апреля - по художественной гимнастике.

Также в Баку прибудут акробаты, которые будут состязаться на этапе Кубка мира 13-15 июня.

В то же время, во второй половине года в стране пройдут состязания, входящие в календарь Европейской гимнастики. В Гяндже состоится чемпионат Европы по аэробике, а также Европейские соревнования возрастных групп по этой дисциплине.

Уже известны и сроки их проведения. Состязания возрастных групп состоятся 9-11 ноября, а чемпионат континента 14-16 ноября.

Еще одним важным событием станет II Кубок Европы по художественной гимнастике, который в прошлом году также принимал Баку. На сей раз он пройдет 1-4 мая.