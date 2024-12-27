В Кремле объявили, когда прокомментируют крушения самолета Баку-Грозный

До объявления результатов расследования крушения самолета AZAL, мы не будем комментировать этот инцидент.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"До объявления выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать. Вместе с тем, у нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и какая-то информация может быть только от них. Мы же не считаем себя вправе так это комментировать", - отметил он.

Новость обновляется

Отметим, что недавно британское издание The Times заявило, что пилоты самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines боролись с огромными трудностями, чтобы довести свой подбитый самолет до аварийной посадки.