Prezident İlham Əliyev böyük, dahi liderlərdən biridir

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda panel iclasında çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın timsalında regional nailiyyətlərin önəmi ilə bağlı fikrinə münasibətində bildirib.

Aleksandar Vuçiç qeyd edib ki, indiki dövrdə belə bir lideri görmək çox nadirdir.