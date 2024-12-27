https://news.day.az/officialchronicle/1718908.html Генеральный секретарь ГУАМ выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Генеральный секретарь ГУАМ выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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