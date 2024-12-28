«Бокс!»: как Пашинян отвлекает армян от проблем Армении

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Руководители Армении всегда очень профессионально умели отвлекать внимание общественности от насущных проблем. И Никол Пашинян не исключение. На днях он мастерски забросил в медиа тему для грызни под названием "кто отдал Карабах Азербайджану".

В соцсетях он написал о том, что все годы переговорного процесса он велся вокруг возвращения Азербайджану оккупированных территорий. Ни о чем другом не говорилось, а руководители обманывали народ для решения внутриполитических проблем. Он, Никол, сразу в этом разобрался, едва начал вникать в вопрос, став премьером. Но врожденный патриотизм не позволил ему поверить в столь "чудовищное" предательство со стороны Кочаряна и Саргсяна. И даже Тер-Петросяна.

С 1994 года, то есть после прекращения огня, переговорный процесс шел о возвращении "Нагорного Карабаха" Азербайджану. Никакого другого содержания переговорный процесс не имел. Переговоры о другом содержании велись в Республике Армения исключительно для решения внутриполитических проблем", - написал Пашинян.

Единственное, за что Никол считает себя виноватым, так это за излишний патриотизм, который помешал ему сказать народу "правду". Он держал ее для удобного случая, когда его дела и дела страны будут совсем уж никакими и надо будет как-то отвлечь от этого внимание разгоряченной общественности. И дождался. Теперь его "дуэль" с бывшими притянула к себе внимание армян, которым ну очень хочется узнать, кто же виноват в крушении их "вековой" мечты о чужих землях.

Услышав пашиняновскую "правду", бывшие президенты сильно обиделись и послали премьер-министра идти лесом. Ну, то есть отклонили его предложение о дебатах в прямом эфире и назвали лжецом. По мнению оппонентов Пашиняна, озвученному представителями офисов Кочаряна и Саргсяна, тема Карабаха не является спорной, в ней все понятно - премьер-министр "сдал суверенные территории" армян.

Однако Никол не собирается сдаваться. Решив не идти туда, куда его послали, он вновь открыл свой Facebook и снова обидел бывших, чуть ли не оскорбив: нечего прятаться за представителями, если мужики, выходите, померимся силами. Теперь все ждут, каким будет ответ из противоположного лагеря. Находятся и желающие подогреть страсти. Так, бывший депутат Ваграм Атанесян в соцсетях обратился к экс-президентам Армении, отказавшимся от дебатов с Николом Пашиняном по поводу переговорного процесса по Карабаху: По версии Атанесяна, соглашение о прекращении огня было подписано при условии выполнения требований резолюций Совбеза ООН, которые требовали вернуть шесть из семи оккупированных районов. А конец "карабахскому движению" пришел тогда, когда сепаратисты были выдворены из переговорного процесса, то есть с приходом к власти Роберта Кочаряна.

Последнее обвинение бьет "карабахский клан" прямо наповал. Пашинян давно и больно лупит по Кочаряну этим тезисом, утверждая, что если бы сепаратисты не были исключены из переговорного процесса в 1998 году, "то нагорно-карабахский вопрос давно был бы решен". Примечательно, что это заявление он сделал уже после 44-дневной войны, в контексте "советов" Азербайджану начать диалог с сепаратистами, потому что за ними "должно быть последнее слово в урегулировании нагорно-карабахской проблемы и защите прав местных армян".

Ну, во-первых, формальное присутствие сепаратистов в переговорном формате все равно ничего не изменило бы для армянской стороны. Во-вторых, если в период армянской агрессии и в первые годы после прекращения огня Баку контактировал с лидерами сепаратистов, то это было требованием момента и носило характер зондирования возможности мирно решить проблему. К тому же, военный преступник Роберт Кочарян, став президентом Армении, не перестал быть карабахским сепаратистом и продолжал гнуть линию аннексии территорий. То есть довод Пашиняна несерьезен - сепаратисты, пусть и неофициально, все равно присутствовали в переговорах, правда, это армянам никак не помогло. А безнадежными переговоры стали после того, как в том же 1998 году сопредседатели Минской группы предложили совершенно безумный план "общего государства", согласно которому Карабах становился "государством в государстве". Это было абсолютное безумие, показавшее полную профнепригодность посредников. Конечно же, Баку этот план отверг.

Так что Пашиняну стоит трижды подумать, прежде чем вызывать на дебаты бывших президентов. Может проиграть. "Общее государство", порожденное воспаленной фантазией сопредов МГ, лучшее доказательство того, что главной целью переговорного процесса был поиск возможности оставить азербайджанские земли за армянами. И не Кочарян с Саргсяном виноваты в том, что провернуть эту операцию не удалось.

А вообще, любопытно было бы понаблюдать за поединком между Николом и бывшими. С одной стороны ринга негодяи и военные преступники, с другой - политик, который мог бы приложить свои силы для более полезных дел, но популизм заставляет заниматься глупостями. Пашиняну не нужно бояться выглядеть "пораженцем". Этот его статус армянский народ принял, о чем говорят итоги послевоенных выборов. Армяне проголосовали за появившуюся возможность выйти из изоляции и перестать терять сыновей на чужой войне. Но Никол Пашинян не смог правильно распорядиться этим молчаливым одобрением и выданным ему кредитом доверия. Вместо того, чтобы начать, наконец, что-то делать для страны, он растрачивает силы на перепалку с негодяями. И так уже четыре года.

Впрочем, может быть, ему это нравится. Что ж, тогда - "бокс!"