Африканская страна закрывает все иностранные военные базы

Власти Сенегала объявили в пятницу о решении закрыть все военные базы иностранных сил на территории страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на премьера Усмана Сонко. "Президент Республики принял решение закрыть все иностранные военные базы в самом ближайшем будущем", - сказал Сонко. Африканские СМИ поясняют, что этот шаг, судя по всему, прежде всего нацелен против Франции, сохраняющей существенное военное присутствие в Сенегале. Сенегальский президент Бассиру Диомай Фая в ноябре заявил, что хотел бы закрыть все французские базы в стране, поскольку "Сенегал - суверенная страна, а суверенитет не допускает присутствия иностранных военных баз".