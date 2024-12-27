Для установления личности погибших в авиакатастрофе взяты анализы ДНК - Теймур Мусаев
Для установления личности погибших в авиакатастрофе взяты анализы ДНК.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, на брифинге для журналистов о состоянии здоровья госпитализированных в "Yeni Klinika" раненых в авиакатастрофе самолета AZAL близ Актау.
"Для идентификации личности погибших были взяты анализы ДНК", - сказал он.
Кроме того, министр отметил, что предоставить информацию о других деталях пока невозможно, поскольку процесс продолжается.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.
"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.
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