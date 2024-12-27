https://news.day.az/officialchronicle/1718804.html Глава Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова направила письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву Глава Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова Евгения Гуцул направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова направила письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву
Глава Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова Евгения Гуцул направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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