https://news.day.az/officialchronicle/1719121.html Президент Эфиопии направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву Президент Федеративной Демократической Республики Эфиопия Тайе Ацке-Селассие направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Эфиопии направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Федеративной Демократической Республики Эфиопия Тайе Ацке-Селассие направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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