Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет ГНФАР на 2025 год

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила о хранении, размещении и управлении валютными средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики", утвержденные указом Президента Азербайджанской Республики от 19 июня 2001 года № 511.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на следующий год утверждены в размере 14 миллиардов 452,5 миллиона манатов, а расходы - 14 миллиардов 640,2 миллиона манатов.

Это соответственно на 19,7% и 13,5% больше, чем в текущем году.