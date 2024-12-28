https://news.day.az/officialchronicle/1719276.html Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет ГНФАР на 2025 год - УКАЗ Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила о хранении, размещении и управлении валютными средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики", утвержденные указом Президента Азербайджанской Республики от 19 июня 2001 года № 511.
Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет ГНФАР на 2025 год - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила о хранении, размещении и управлении валютными средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики", утвержденные указом Президента Азербайджанской Республики от 19 июня 2001 года № 511.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на следующий год утверждены в размере 14 миллиардов 452,5 миллиона манатов, а расходы - 14 миллиардов 640,2 миллиона манатов.
Это соответственно на 19,7% и 13,5% больше, чем в текущем году.
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