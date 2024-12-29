И.о президента Южной Кореи прибыл на место авиакатастрофы

Исполняющий обязанности (и.о) президента Южной Кореи Чхве Сан Мок прибыл на место авиакатастрофы в аэропорту Муан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило агентство Newspim.

"Соответствующие ведомства, в том числе исполняющий обязанности министра внутренних дел и безопасности, министр земли, инфраструктуры и транспорта, Национальное пожарное управление и Национальное полицейское управление, должны мобилизовать все имеющееся оборудование и рабочую силу", - сказал Мок.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air при попытке приземлиться в аэропорту Муан в Южной Корее выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение.