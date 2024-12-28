Взрыв в Турции

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате пожара, вызванного утечкой бытового газа в жилом доме в провинции Коджаэли в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщил местный губернатор Альхами Акташ.

"По имеющимся у нас предварительным данным, причиной взрыва в трехэтажном доме стал бытовой газ. Пострадали 10 человек", - приводит его слова телеканал TGRT.