https://news.day.az/world/1719337.html Взрыв в Турции - 10 пострадавших По меньшей мере 10 человек пострадали в результате пожара, вызванного утечкой бытового газа в жилом доме в провинции Коджаэли в Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщил местный губернатор Альхами Акташ. "По имеющимся у нас предварительным данным, причиной взрыва в трехэтажном доме стал бытовой газ.
Взрыв в Турции - 10 пострадавших
По меньшей мере 10 человек пострадали в результате пожара, вызванного утечкой бытового газа в жилом доме в провинции Коджаэли в Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщил местный губернатор Альхами Акташ.
"По имеющимся у нас предварительным данным, причиной взрыва в трехэтажном доме стал бытовой газ. Пострадали 10 человек", - приводит его слова телеканал TGRT.
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