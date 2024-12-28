Путин провел совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Как передает Day.Az, информацию распространила пресс-служба Кремля.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества с дружественными, партнерскими и союзническими Россией странами, а также вопросы, связанные с взаимной деятельностью в регионе Каспийского моря.