https://news.day.az/world/1719214.html Путин провел совещание Совбеза Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как передает Day.Az, информацию распространила пресс-служба Кремля.
Путин провел совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Как передает Day.Az, информацию распространила пресс-служба Кремля.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества с дружественными, партнерскими и союзническими Россией странами, а также вопросы, связанные с взаимной деятельностью в регионе Каспийского моря.
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