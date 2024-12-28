В Азербайджане началось применение электронных транспортных накладных для ж/д грузов

В 2024 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) добилось ряда успехов в области цифровизации, которая является одним из его приоритетов. Цифровые инновации реализуются в соответствии со стратегией АЖД и служат для повышения операционной эффективности, объемов транзита по международным коридорам, проходящим через территорию страны.

АЖД, ставя перед собой цель превратить Азербайджан в глобальный транспортный узел, в этом году также расширил сотрудничество по оцифровке инфраструктуры железнодорожного транспорта со странами, расположенными по международным транспортным коридорам Север-Юг, Восток-Запад, передает Day.Az со ссылкой на ЗАО.

"В рамках этого были предложены эффективные, быстрые услуги с использованием онлайн-калькулятора тарифов и платформы ADY Smart, которые основываются на системе "одного окна" для владельцев грузов. Грузоотправители уже получили возможность в режиме реального времени отслеживать все процессы от регистрации груза до начатой отгрузки через ADY Smart.

Другим важным достижением является внедрение единой электронной накладной CIM/SMGS, которая ускоряет международные перевозки. Это решение позволяет заменить несколько документов одним форматом, ускоряет таможенные процедуры и снижает риски, которые могут возникнуть при пересечении границы. Счет-фактура как есть передается в существующие İT-системы соседних стран и обеспечивает автоматизированный обмен информацией, работающий по принципу "единого ввода". В целом эти изменения упрощают таможенные процессы, поддерживают развитие международной торговли, укрепляют экономические связи.

АЖД продолжил работу по модернизации инфраструктуры и обновлению информационных систем в 2024 году для оптимизации управления перевозками, мониторинга грузов в режиме реального времени. Цифровые решения упрощают логистические процессы и укрепляют связи с международными клиентами, делая Азербайджан более привлекательным транспортным узлом в регионе. Аналогичные процессы оцифровки осуществляются в коридорах Восток-Запад и Север-Юг. Интеграция в международную логистическую платформу, созданную компанией Global DTC для обеспечения обмена грузовыми данными и цифровых услуг Track&Trace, входит в число инициатив, поддерживаемых АЖД.

Кроме того, АЖД провел анализ производственных процессов и создал концептуальную основу, определяющую требования к трем основным системам автоматизации операционной деятельности компании - "Управление грузоперевозками", "Управление грузовыми коммерческими операциями" и "Управление локомотивными бригадами". Эти системы осуществляют такие важные процессы, как планирование перевозок, управление персоналом и формирование высококвалифицированных кадров для развития системы управления.

АЖД запустил свой обновленный корпоративный веб-сайт в ноябре 2024 года, чтобы предоставить своим клиентам более удобные и эффективные услуги. Сайт обеспечивает более удобный доступ как пассажиров, так и бизнес-партнеров к услугам Азербайджанских железных дорог. Пользователи с комфортом могут выполнять различные операции, ознакомившись с услугами, проектами и последними обновлениями АЖД на сайте с удобным интерфейсом", - говорится в сообщении ЗАО.

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