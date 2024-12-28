В Азербайджане ликвидируется телекоммуникационная компания

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "AVİRTELECOM" объявило о ликвидации.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики.

Информация о том, по какой причине происходит ликвидация, не упоминается.

Известно лишь, что кредиторы в течение двух месяцев могут заявить свои требования по адресу: Az1106, город Баку, Наримановский район, улица Араз, дом 50C.

Отметим, что ООО "AVİRTELECOM" было зарегистрировано в 2015 году. Законным представителем компании с уставным капиталом в 100 манатов является Гасанзаде Кямран Рафиг оглу.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане ликвидируется одна из автокомпаний.