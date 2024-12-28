https://news.day.az/society/1719246.html В каком режиме будет работать бакинское метро в последнее воскресенье года? 29 декабря поезда бакинского метро будут работать по расписанию, как в рабочие дни. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в это воскресенье, в пиковые часы (с 07:00 до 10:00 и с 17:30 до 19:30), интервалы движения на линии "28 Мая" - "Ахмедлы" составят 2 минуты.
В каком режиме будет работать бакинское метро в последнее воскресенье года?
29 декабря поезда бакинского метро будут работать по расписанию, как в рабочие дни.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в это воскресенье, в пиковые часы (с 07:00 до 10:00 и с 17:30 до 19:30), интервалы движения на линии "28 Мая" - "Ахмедлы" составят 2 минуты. Для направлений "28 Мая" - "Дарнагюль" и "28 Мая" - "Ичеришехер" этот интервал будет равен 4 минутам.
Пассажиров, направляющихся к станции "Бакмил", просят следовать по расписанию, как в обычные рабочие дни.
Ранее Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обнародовал график работы банков в праздничные дни.
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