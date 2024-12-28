График работы банков в Азербайджане на праздничные дни

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обнародовал график работы банков в праздничные дни.

Как сообщили Day.Az в Центральном банке Азербайджана, в нерабочие дни с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года будет функционировать ряд филиалов и отделений банков и ООО "Азерпочта", а также пункты обмена валюты.

"В праздничные дни будут обслуживать клиентов 97 точек обслуживания 13 банков (в том числе 8 точек обслуживания 3 банков в 24-часовом режиме), 68 отделений ООО "Азерпочта", а также 7 пунктов обмена валюты, получивших лицензию на обмен валюты (в том числе два - в 24-часовом режиме)", - добавили в ЦБА.

Информацию о графике работы соответствующих финансовых учреждений в нерабочие дни можно получить по ссылкам:

Банки

ООО "Азерпочта"

Пункты обмена валюты

Ранее мы сообщали, как будут работать ASAN xidmət и ASAN kommunal на праздники.