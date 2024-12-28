https://news.day.az/officialchronicle/1719298.html Яков Милатович выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Президент Черногории Яков Милатович направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 25 декабря близ города Актау в Казахстане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Яков Милатович выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Черногории Яков Милатович направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 25 декабря близ города Актау в Казахстане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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