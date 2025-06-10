Суперкомпьютер назвал фаворитов клубного чемпионата мира

Суперкомпьютер Opta назвал главных претендентов на победу в клубном чемпионате мира-2025, который пройдёт в США с 14 июня по 13 июля. Турнир объединит 32 лучших клуба со всего мира и станет самым масштабным в истории соревнования, сообщает Day.Az со ссылкой наİdman.biz.

Лидером рейтинга стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Шансы парижан на триумф оцениваются в 18,5%. Второе место занимает английский "Манчестер Сити" (17,8%), а замыкает тройку "Бавария" (12,8%).

Примечательно, что мадридский "Реал", рекордсмен по числу титулов Лиги чемпионов, оказался только на пятой строчке с 9,8% вероятности победы.

Топ-10 фаворитов клубного чемпионата мира-2025 по версии Opta:

"ПСЖ" (Франция) - 18,5%

"Манчестер Сити" (Англия) - 17,8%

"Бавария" (Германия) - 12,8%

"Интер" (Италия) - 12,3%

"Реал" (Испания) - 9,8%

"Челси" (Англия) - 8,4%

"Боруссия Дортмунд" (Германия) - 5,4%

"Атлетико" (Испания) - 5,1%

"Ювентус" (Италия) - 3,6%

"Бенфика" (Португалия) - 3,3%

Ранее сообщалось, что Португалия стала победителем Лиги наций УЕФА.