Apple анонсировала новые ОС

Корпорация Apple на всемирной конференции разработчиков WWDC-2025 представила новые версии операционных систем (ОС) для планшетов, компьютеров и умных часов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", презентация доступна на сайте компании.

Apple анонсировала ОС вслед за представленной iOS 26 для смартфонов. Так же, как и ОС для iPhone, интерфейс всех систем получил новый дизайн Liquid Glass.

Новую macOS 26 для компьютеров Mac назвали Tahoe. "Эта macOS включает в себя многие функции, о которых мы слышали в iOS", - объяснили в компании сходство между ОС для смартфонов и компьютеров. Так, на компьютерах появилось Live Activities - всплывающее окно со статусом прогресса из приложений. Изменили поисковую строку Spotlight, из которой можно будет совершать определенные действия и команды из приложений.

В iPadOS 26 добавили все основные функции iOS 26 - обновленные iMessage и "Камера", новые функции искусственного интеллекта (ИИ), новый браузер Safari. Также в ОС изменили порядок расположения окон приложений, показали новый курсор, добавили функцию предварительного просмотра из macOS. В приложении "Файлы" появились расширенные функции редактирования документов.

В ОС для умных часов watchOS 26 появился виртуальный помощник, в режиме реального время дающий рекомендации о тренировках. Он доступен во время беговых, силовых и тренировок на велосипеде. Улучшили функцию "Cмарт-стопки", которая автоматически предлагает виджеты на главном экране. Также добавили новый жест, с помощью которого можно листать уведомления без использования второй руки.

Ранее сообщалось, что Apple готовится к запуску фирменного геймерского сервиса.