Неоколониализм в XXI веке это позор для человечества

Поддержка Азербайджаном борьбы с неоколониализмом ни в коем случае не является вмешательством или попыткой вмешательства во внутренние дела каких-то стран. В связи с проведенным на минувшей неделе в Баку очередным мероприятием Бакинской инициативной группы приходилось видеть в СМИ подобные мнения, но они ошибочны. Само по себе явление "неоколониализм" является позором современной цивилизации. Мы ведь говорим о XXI веке, о третьем тысячелетии, а не прошлых дремучих веках.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Действия Баку искренни и честны. Нам нечего стыдиться, потому что шаги Азербайджана в борьбе с неоколониализмом несут только пользу миру. Считаю, что к этой инициативе должны присоединиться и другие страны, и, прежде всего, бывшие колонизаторы. Человечество должно навсегда отказаться от практики военного, политического, экономического порабощения более сильными более слабых. Наша цивилизация все это уже проходила, и то, что сегодня, в начале третьего тысячелетия все еще сохраняются подобные тенденции, должно, по-моему, тревожить всех.

Азербайджан не вмешивается ни в чьи дела, он просто стоит за справедливость и за спасение цивилизации от очередной ошибки. Конечно же, он преследует и свои интересы, которые связаны с нашим регионом.

Франция, которая обижается на нас больше всех, подозревая в каких-то коварных планах против ее интересов, должна обратить внимание на то, что делает сама здесь, по соседству от нас. Неоколониализм - это не цепи, не рабский труд на плантациях или что-то в этом роде. В наше время он выражается иными способами.

Недавно в армянском городе Горис открылось почетное консульство Франции. Посол этой страны в Ереване выступил с очень прозрачным заявлением, сказав, что дружба с Арменией является для его страны рычагом влияния. Никто в этом и так не сомневался, но признание этого факта французским дипломатом очень симптоматично.

Можно ли говорить сегодня о субъектности Армении? К сожалению, нет. О какой субъектности может идти речь, когда страна все еще продолжает надеяться на внешних покровителей. Она все еще остается объектом политики внешних игроков. Реальную же субъектность Армении сможет дать только добрососедство с Азербайджаном, открытие границ и включение ее в жизнь региона. Когда это произойдет, перед Арменией откроются широкие возможности и армянский народ, наконец, сможет почувствовать, что живет в реально независимой и суверенной стране, которой никто не диктует правила. Ни запад, ни восток.

Недруги убеждают наших соседей, что им грозит какая-то опасность с нашей стороны и на этом нарративе основывают свой диктат, обещая Армении безопасность. Но это не безопасность, внешнее влияние лишь усложняет армянскому народу пути к миру, напрягает ситуацию. Потому что каждый внешний покровитель преследует только свои интересы, а о собственных проблемах страны должны думать ее власти, никто за них этого делать не будет. Никакая держава не станет ничего делать для маленькой страны, если та не нужна ей для осуществления собственных планов. Например, для выдавливания из региона интересов других стран, что мы и наблюдали все послевоенные годы в нашем регионе. Что было сделано за эти пять лет для Армении той же Францией? Хорошего ничего. Французские покровители помешали Еревану заключить мир, построить Зангезурский коридор, встроиться в региональные проекты, наладить отношения с соседями.

Сейчас ситуация в мире снова меняется, и, если вы заметили, Россия начинает возвращать себе свои позиции в Армении. Еще год назад новые покровители Еревана рассчитывали, что их позиции прочны, что российская база уйдет вслед за российскими пограничниками. Но, как видим, процессы развиваются в другой логике. Речь не о том, плохо это или хорошо. Находиться под внешним влиянием - это, в любом случае, плохо для любой страны. Быть субъектом, а не объектом это задача каждого государства, считающего себя независимым.

То, что другие страны, чуть ли не толкая друг друга, спешат открыть свои диппредставительства на небольшом участке юга Армении, это как раз и есть демонстрация борьбы за влияние. Иран открыл консульство поближе к своим границам, это хотя бы понятно. А почему бы той же Франции не открыть свою миссию на западе или на севере страны? Или из чего исходит желание России тоже втиснуть свое консульство в Западный Зангезур?

Все трое утверждают, что такое присутствие на границе с Азербайджаном якобы обеспечивает безопасность Армении от несуществующей "азербайджанской угрозы" На самом же деле все три государства преследуют собственные цели и собственные интересы. Западный Зангезур стратегически важный регион, где в связи с темой Зангезурского коридора будут разворачиваться важные и позитивные процессы. Если так пойдет, Армения может потерять возможность хоть как-то влиять на ситуацию. Скопление чуждых интересов никогда в истории не приносило пользы народам.

Что же касается "азербайджанской угрозы", то Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил, что мы не имеем никаких претензий на территории соседей. Когда наш лидер обещает, что азербайджанцы вернутся в Западный Зангезур, он всегда подчеркивает, что вернемся мы не на танках. Это будет мирное и справедливое возвращение по обоюдному согласию сторон. Азербайджан восстановил свою целостность и суверенитет в пределах собственных международно признанных границ. Большего нам не надо. Так что с нашей стороны соседям ничего не угрожает, и выстраивать у наших границ иностранные дипмиссии необходимости нет. Армянскому народу не нужно прислушиваться к сторонним игрокам. Лучше им вспомнить, как два народа жили в мире и дружбе до того, как армянские националисты в сговоре с руководством СССР развязали карабахский конфликт. Конечно, после всего, что случилось, восстановление тех отношений прямо сейчас невозможно, это долгий процесс. Но если не начать делать шаги уже сегодня, ничего и не будет.

Нет ничего невозможного. На днях Баку и Ереван договорились о совместном поиске без вести пропавших. На мой взгляд, это очень позитивный факт, говорящий о том, что совместная работа возможна. И ее нужно продолжать.

Лейла Таривердиева