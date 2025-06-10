В России задержали армянина, причастного к убийству Ильи Кивы

Задержан подозреваемый в причастности к убийству Ильи Кивы - экс-депутата Верховной рады.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Базу", в причастности к убийству экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы подозревают бывшего "крупнейшего подрядчика Укравтодора", 44-летнего гражданина Армении Араика Амирханяна. Араика даже не пришлось задерживать: когда следователи, занимающиеся делом об убийстве Кивы, вышли на его след, то узнали, что в начале мая Амирханяна отправили в СИЗО-8 Московской области по делу о даче взятки. Как сообщают источники, следователи считают, что Амирханян вошел в доверие к Киве, следил за ним, а затем передал информацию о том, где тот живет.

Войти в доверие к Киве для Амирханяна было, видимо, несложно. Араик наделал много шума на Украине во второй половине 10-х: Амирханян занимался дорожным бизнесом, имя Араика часто мелькало в скандалах, связанных с Укравтодором. В 2021 году Амирханяна заподозрили в присвоении 500 млн гривен из бюджетных средств, а позже Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, объяснив это наличием у него армянского паспорта.

Илью Киву, которого на Украине обвиняли в госизмене и еще по нескольким статьям, убили 6 декабря 2023 года. Труп Кивы нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево на территории отеля "Величъ кантри клаб".

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