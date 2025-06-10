OpenAI почти вдвое увеличила выручку благодаря ChatGPT

Компания OpenAI смогла довести свою годовую выручку до $10 млрд менее чем за три года с момента запуска чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

Сумма сформирована продажами платных подписок на пользовательскую версию ChatGPT, корпоративных продуктов и доступа к API - интерфейсу программирования приложений, который позволяет сторонним сервисам использовать технологии OpenAI. При этом в расчет не входят лицензионные отчисления от Microsoft и доходы от крупных разовых сделок.

В 2024 году годовую выручку OpenAI оценили в $5,5 млрд. По информации CNBC, для достижения таких темпов компания потратила около $5 млрд. По сегодняшним показателям OpenAI оценивается примерно в 30 раз дороже своей выручки. Канал также сообщает, что компания планирует довести выручку до $125 млрд к 2029 году.

По состоянию на конец марта OpenAI сообщала о 500 млн активных пользователей в неделю и 3 млн платных корпоративных клиентов.

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