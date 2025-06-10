Очередное село в Карабахе ждет масштабное восстановление

На освобожденных территориях Азербайджана продолжается масштабное восстановление. Повсюду строятся дороги и школы, возвращается жизнь, а главное - бывшие вынужденные переселенцы начинают возвращение в свои родные дома.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, очередной этап восстановления охватит село Гёйтепе в Агдамском районе. Населенный пункт будет полностью спроектирован с нуля в рамках программы "Великое возвращение".

Работы уже согласованы и завершены соответствующими службами в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах. Проектированием займется компания "EL&EN", с которой заключен официальный договор. Согласно контракту, на реализацию проекта предусмотрено 1 085 600 манатов.

Напомним, что село Гёйтепе было оккупировано армянскими вооруженными силами 25 апреля 1994 года. 20 ноября 2020 года азербайджанская армия полностью освободила село от оккупации.

Сегодня Гёйтеепе - один из многих населенных пунктов, где начинается новая жизнь. Поселок восстанавливается в рамках государственной программы и станет частью будущего возрожденного Карабаха.

Ранее сообщалось, что в Ханкенди продолжается реконструкция стадиона.