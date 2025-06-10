Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы

В столице Северной Македонии - Скопье стартовал чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет.

Как передает Day.Az, в первый день турнира борцы выступили в категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.

В весе до 48 кг Курбан Меджнунов победил соперников из Венгрии (11:2) и Турции (6:1), но в полуфинале уступил армянину Мартину Манджикяну по качеству баллов (6:6). Завтра он поборется за "бронзу" с греком Николаосом Зинисом.

Айхан Асадли (55 кг) выиграл у белоруса Александра Белякова (6:3), но в четвертьфинале уступил россиянину Данилу Ложкину на туше.

Рамиль Мусаев (65 кг) одержал победу на итальянцем Алессио Аранкио, но проиграл в 1/8 финала белорусу Владиславу Салавьёву (3:5).

Ниджат Ейлагалиев (80 кг) одержал три уверенные победы, однако в полуфинале уступил литовцу Бенедиктасу Бубелявичюсу по последнему баллу (1:1). 10 июня он поборется за бронзовую медаль.

Рихад Ибрагимли (110 кг) уверенно вышел в финал, победив соперников из Беларуси, Польши и Украины. В решающем поединке он встретится с болгарином Денисом Лазаровым.

Ранее сообщалось, что Азербайджан вошел в Топ-4 Серебряной Евролиги перед матчами в Баку.