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Это - все равно что арестовать Макрона за ограбление в Тулузе - Дуров о причине своего задержания

Сооснователь Telegram Павел Дуров выразил недоумение причиной его задержания во Франции. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Они (французские власти - прим.