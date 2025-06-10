Это - все равно что арестовать Макрона за ограбление в Тулузе - Дуров о причине своего задержания
Сооснователь Telegram Павел Дуров выразил недоумение причиной его задержания во Франции.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Они (французские власти - прим. ТАСС) говорят, что среди миллиарда пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью, а я якобы не сделал достаточно, чтобы это предотвратить. Но это нелепо. Это - все равно что арестовать [президента США] Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 млн американцев совершил преступление. Или посадить [президента Франции Эмманюэля] Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд", - указал сооснователь Telegram. Напомним, что Дуров был был задержан 24 августа по прилету в аэропорт Парижа.
Ранее Дуров пожаловался на условия содержания в французской тюрьме.
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