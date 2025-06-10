В США не ожидают крупных беспорядков во время военного парада

Американские компетентные органы не располагают оперативной информацией о возможных крупных беспорядках в ходе предстоящего военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил на пресс-конференции глава вашингтонского отделения Секретной службы США Мэтт Маккул.

"Мы этого не ожидаем. У нас нет оперативной информации о том, что такое здесь будет происходить. Но если это случится, у нас будут ресурсы для того, чтобы справиться [с ситуацией]", - заявил он, комментируя вопрос о том, существует ли угроза во время упомянутого парада волнений, подобных тем, которые наблюдаются в последние дни в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Парад состоится 14 июня - в день рождения президента США Дональда Трампа, которому исполнится 79 лет.

Маккул также подтвердил, что для обеспечения безопасности участников парада и зрителей будут привлечены части Национальной гвардии США. "У нас в действительности [уже] есть Национальная гвардия. <...> Они будут работать на этом мероприятии, будут находиться здесь. Но у нас также имеется мощный план на случай гражданских беспорядков", - сказал представитель Секретной службы. "Они не будут вооружены", - уточнил Маккул, имея в виду бойцов Национальной гвардии. По его словам, привлечена будет Нацгвардия не только федерального округа Колумбия, на территории которого расположен Вашингтон, но и ряда штатов.

"Мы готовимся к тому, что [смотреть парад] придет огромное число зрителей, что будут сотни тысяч присутствующих", - подчеркнул Маккул. Согласно изложенным им сведениям, в центре столицы США будет возведено 18,5 мили (почти 30 км) заборов, на которые невозможно взобраться, 17 миль (27 км) ограждений небольшой высоты, появятся бетонные барьеры. Кроме того, для проверки зрителей, которые придут на парад, будет установлено 175 рамок металлоискателей, сказал Маккул. Он добавил, что контроль над обстановкой будет идти и с воздуха при помощи многочисленных БПЛА.

Ранее сообщалось о беспорядках в США.