https://news.day.az/officialchronicle/1719301.html Президент Португалии направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 25 декабря близ города Актау в Казахстане.
Президент Португалии направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 25 декабря близ города Актау в Казахстане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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