Церемония прощания с членами экипажа, погибшими при крушении самолета AZAL

29 декабря в Международном аэропорту Гейдар Алиев проходит церемония прощания с членами экипажа, погибшими в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный.

Как сообщает Day.Az, в церемонии прощания принимают участие родные погибших, официальные лица и представители общественности.

Трое погибших членов экипажа - командир корабля Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева сегодня будут похоронены во II Аллее почетного захоронения.

Напомним, что 25 декабря самолет авиакомпании "Азербайджан Хава Йоллары" Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау. В результате происшествия 38 человек погибли, 29 пострадали.

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