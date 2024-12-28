Продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией — одно из основных направлений нашей политики в регионе

В текущем году одним из основных направлений политики нашей страны в регионе стало создание отношений и продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией на основе принципов суверенитета и территориальной целостности, используя созданные исторические возможности для установления стабильного и прочного мира в регионе.

Об этом говорится в отчете министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2024 года, передает Day.Az.

Было отмечено, что согласно с задачами, поставленными на высшем уровне, на уровне министерств иностранных дел были продолжены соответствующие контакты по согласованию двустороннего соглашения, которое станет правовой основой межгосударственных отношений, достигнут значительный прогресс по повестке нормализации.

"Во внешней политике Азербайджанской Республики, как и в предыдущие годы, особое внимание уделялось отношениям с соседними государствами. В 2024 году состоялись визиты на высшем и высоком уровне в Турцию, Россию, Грузию и Иран. Проведение в течение года встреч в рамках существующих двусторонних и других форматов сотрудничества стало показателем того, что наша страна придает особое значение региональному сотрудничеству.

В целях борьбы с существующими вызовами, а также укрепления безопасности, стабильности и экономического сотрудничества 3 июля текущего года в Астане состоялась трехсторонняя встреча президентов Азербайджана и Турции и премьер-министра Пакистана, 15 марта в Баку - 9-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии, 18 октября в Стамбуле состоялось заседание министров иностранных дел платформы регионального сотрудничества 3+3", - говорится в сообщении.