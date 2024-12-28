Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в открытии фотовыставки "Слушай голос времени" в Приморском национальном парке

В Приморском национальном парке состоялось открытие фотовыставки "Слушай голос времени".

Цель выставки заключается в демонстрации этапа жизни, наполненного мудростью и опытом.

На представленных здесь снимках отображены лица обитателей учреждения социального обслуживания для престарелых.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия фотовыставки, организованной Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Управлением Приморского бульвара, приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

В ходе ознакомления с фотовыставкой Лейла Алиева и Арзу Алиева побеседовали с обитателями учреждения социального обслуживания для престарелых, поинтересовались их проблемами и сделали фото на память.

78-летний обитатель учреждения социального обслуживания для престарелых Валида Гасанова в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ, сказала, что, увидев свою фотографию, пережила различные чувства. "Фонд Гейдара Алиева создал для нас условия, чтобы мы увидели себя со стороны. Мне очень понравилась фотография, на которой я изображена во дворе учреждения в национальном костюме. Я благодарна Фонду Гейдара Алиева за внимание и заботу о нас. Спасибо за то, что они не забывают нас".

Еще один обитатель учреждения 77-летний Гусейн Алекперов выразил удовлетворение условиями, созданными для них в доме престарелых. Г.Алекперов отметил, что пожилые люди всегда ощущают заботу Фонда Гейдара Алиева, что фотовыставка произвела на них приятное впечатление как еще одна форма этого внимания.

Фотовыставка "Слушай голос времени" вызвала интерес и у жителей города.

Объектив камеры не только показывает нам лица, но и передает чувства и эмоции, запечатленные в глазах, чертах лица и взглядах. Каждая фотография позволяет почувствовать отголоски времени, потерянного в шумных буднях современного мира.

Выставка стала воплощением теплоты и твердой воли героев темы. Воспоминание этих людей - мост, ведущий в прошлое, так как большинство их жили в тяжелое и сложное для нашей страны время, были свидетелями и участниками важных событий, сформировавших наш нынешний мир.

Выставка "Слушай голос времени" призывает подумать о том, насколько важны уважение, внимание и забота о пожилых людях. Ведь эта забота продлевает их жизнь, делает ее еще более светлой и красивой.