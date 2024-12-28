https://news.day.az/politics/1719185.html Азербайджан изменит правила пребывания для граждан РФ - в ближайшие дни Новые правила, введенные российской стороной, и ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются в первую очередь в контексте прав наших граждан.
Азербайджан изменит правила пребывания для граждан РФ - в ближайшие дни
Новые правила, введенные российской стороной, и ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются в первую очередь в контексте прав наших граждан.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на запрос СМИ.
"Как и во всех вопросах внешней политики, азербайджанская сторона будет руководствоваться принципами паритета и взаимности и в вопросах временного пребывания и миграции.
В связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила о сроках временного пребывания граждан Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики", - сказал он.
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