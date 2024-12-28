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Президент Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили привлечение к ответственности виновных в крушении самолета AZAL

Президент Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора привлечение к ответственности виновных в крушении самолета AZAL. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным.