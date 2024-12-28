https://news.day.az/officialchronicle/1719241.html Президент Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили привлечение к ответственности виновных в крушении самолета AZAL Президент Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора привлечение к ответственности виновных в крушении самолета AZAL. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным.
Президент Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили привлечение к ответственности виновных в крушении самолета AZAL
Президент Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора привлечение к ответственности виновных в крушении самолета AZAL.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным.
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