Эксперты считают, что потерпевший крушение самолет AZAL был поврежден за пределами воздушного пространства Казахстана

Эксперты приходят к выводу, что самолет AZAL, потерпевший крушение близ Актау, получил повреждения за пределами воздушного пространства Казахстана.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии казахстанским СМИ заявил вице-премьер Казахстана, глава правительственной комиссии по расследованию причин крушения самолета Канат Бозумбаев.

"Эксперты приходят к выводу, что самолет AZAL, потерпевший крушение близ Актау, получил повреждения за пределами воздушного пространства Казахстана. Назначили комплексную трасологическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизу.

Когда был взрыв, от чего был взрыв - экспертиза должна нам дать четкие ответы на эти вопросы. По итогам мы будем информировать общественность: и казахстанскую, и мировую", - сказал он.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку - Грозный, потерпел крушение 25 декабря в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате крушения 27 человек были доставлены в больницу. Среди них 15 граждан Азербайджана, 8 граждан России и 3 гражданина Кыргызстана. Личность одного пострадавшего пока не установлена.

Оба пилота и бортпроводница погибли, двое других членов экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

Ранее мы сообщали, что в России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета AZAL.