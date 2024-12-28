Количество дипмиссий Азербайджана за рубежом достигло 92

В 2024 году начали свою деятельность дипломатические миссии Азербайджанской Республики в Королевстве Таиланд (город Бангкок) и Султанате Оман (город Маскат), а посольство в Исламской Республике Иран возобновило свою работу с 15 июля.

Об этом говорится в отчете министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2024 года, передает Day.Az.

"Таким образом, общее количество дипломатических миссий Азербайджанской Республики за рубежом достигло 92 (69 посольств, 6 постоянных представительств, 9 генеральных консульств, 7 офисов посольств и 1 офис представительства). Республика Вануату обратилась касательно учреждения своего генерального консульства в Баку, а Острова Кука - об установлении дипломатических отношений.

В 2024 году Азербайджанская Республика, как и в предыдущие годы, внесла свой вклад в обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития в мире, и в этом контексте в многостороннее сотрудничество в рамках международных организаций", - говорится в отчете.