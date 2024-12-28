Определились сильнейшие тхэквондисты Азербайджана

Продолжаются первенство страны по тхэквондо среди юниоров и молодежи и чемпионат Азербайджана среди взрослых.

Как сообщает İdman.biz, соревнования прошли в Спортивно-оздоровительном клубе МЧС, расположенном в поселке Говсан. Еще семь комплектов медалей нашли своих хозяев.

Среди юниоров определились лучшие в весовых категориях 45 кг, 49 кг, 53 кг, среди девушек - в весовых категориях 29 кг, 37 кг, 41 кг и 51 кг.

Юноши

45 кг

1. Абиль Мехрали (КТ "Асиман")

2. Акиф Алиев (СК "Иреван")

3. Гусейн Мехтиев (СО МВД)

3. Гасан Мусеибов ("Гянджа")

49 кг

1. Адиш Джалилов (КТ "Масаллы")

2. Фарид Ализаде ("Зенит")

3. Гасан Мамедов ("Гянджа")

3. Натиг Рзаев ("Гёйчай")

53 кг

1. Салех Гейдаров (СК "Нефтчи")

2. Сулейман Гасанов (СК "Гедабей")

3. Паша Набизаде (КТ "Джасур")

3. Вели Мехтиев (Гянджа)

Девушки

29 кг

1. Медина Асланлы (КТ "Абшерон")

2. Фидан Мухтарзаде ("Гянджа")

3. Мелек Аллахверди (КТ "Гала")

3. Захра Гусейнова (КТ "Масаллы")

37 кг

1. Инджи Оруджзаде (КТ "Мубариз")

2. Диана Султанова (КТ "Ферасет")

3. Сабина Исламзаде (РСЦ "Техсил", "Сумгайыт")

3. Асманур Азаева (КТ "Умид")

41 кг

1. Айсу Асланлы (КТ "Торнадо")

2. Эльмира Байрак (Техсил РИД, Сумгайит)

3. Гюльшан Айдаева (КТ "Губа")

3. Айлин Салахлы (РСЦ Нариманов)

51 кг

1. Амина Алиева (КТ "Товуз")

2. Инджи Пашалы (спортшкола "Модерн")

3. Мелек Исмаилзаде (RUGIM)

3. Фатима Гаджизаде (КТ "Кавказ")

Отметим, что в чемпионате и первенстве соревнуются 959 спортсменов из 78 клубов во всех трех возрастных группах.