В Крыму задержан особо опасный армянский криминальный авторитет - ФОТО - ВИДЕО
Криминального авторитета Мраза Мытищинского (настоящее имя Мурад Амоян) задержали в Крыму. У лидера организованной преступной группировки (ОПГ) нашли поддельные документы.
Как передает Day.Az, об этом пишет SHOT.
Отмечается, что члены местной ОПГ сделали ему поддельные документы почётного "дружинника Крыма" и "ветерана боевых действий". С ними он целый год кошмарил чиновников и бизнесменов, забирая себе гуманитарную помощь.
Мраза покрывал его близкий друг Гегам Маргарян.
Сейчас Амоян уже арестован.
Последний раз Мраза Мытищинского задержали в 2020 году в Кубане и Подмосковье, где его банда держала в страхе местное население. Именно там его задержали четыре года назад и экстрадировали в Армению. Но в 2023 году он незаконно покинул страну, после чего был объявлен в розыск.
Амояна и его родственников называли приближёнными к ныне покойному "вору в законе" Деду Хасану.
Ранее был задержан армянин, расстрелявший машину с людьми.
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