В Крыму задержан особо опасный армянский криминальный авторитет

Криминального авторитета Мраза Мытищинского (настоящее имя Мурад Амоян) задержали в Крыму. У лидера организованной преступной группировки (ОПГ) нашли поддельные документы.

Как передает Day.Az, об этом пишет SHOT.

Отмечается, что члены местной ОПГ сделали ему поддельные документы почётного "дружинника Крыма" и "ветерана боевых действий". С ними он целый год кошмарил чиновников и бизнесменов, забирая себе гуманитарную помощь.

Мраза покрывал его близкий друг Гегам Маргарян.

Сейчас Амоян уже арестован.

Последний раз Мраза Мытищинского задержали в 2020 году в Кубане и Подмосковье, где его банда держала в страхе местное население. Именно там его задержали четыре года назад и экстрадировали в Армению. Но в 2023 году он незаконно покинул страну, после чего был объявлен в розыск.

Амояна и его родственников называли приближёнными к ныне покойному "вору в законе" Деду Хасану.

Ранее был задержан армянин, расстрелявший машину с людьми.