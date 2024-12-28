ICAO готова направить эксперта для расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines
Международная организация гражданской авиации (ICAO) готова оказать поддержку этому расследованию причин крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), направив своего эксперта для участия в международной следственной группе в качестве наблюдателя, передает в субботу Day.Az со ссылкой на ICAO.
"ICAO выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в результате трагической аварии рейса 8243 авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года. В соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), ICAO призывает государства-члены оказать всестороннее содействие в проведении комплексного и независимого расследования. Эти международные стандарты гражданской авиации требуют независимого расследования с участием всех заинтересованных государств. Задачей следователей является сбор всей релевантной информации об инциденте, установление фактов и анализ возможных факторов безопасности или угроз, которые могли стать причиной или способствовали этой трагедии. Также они должны предложить рекомендации по улучшению мер безопасности на основе своих выводов. В интересах обеспечения безопасности и защиты в авиации ICAO готова оказать поддержку этому расследованию, направив своего эксперта для участия в международной следственной группе в качестве наблюдателя", - говорится в сообщении организации.
ICAO призывает все заинтересованные государства и поставщиков услуг сохранять всю релевантную информацию и документацию в рамках полного содействия процессу расследования.
"В расследовании могут участвовать государства-операторы, государства регистрации воздушного судна, государства-разработчики и производители самолета и двигателей, а также государства, граждане которых погибли или получили серьезные травмы. Согласно Приложению 13, расследование проводится исключительно с целью предотвращения будущих аварий и инцидентов путем сбора и анализа данных и информации, связанных с безопасностью. Приложение 13 требует подготовки предварительного отчета в течение 30 дней после происшествия и окончательного отчета в течение 12 месяцев. Поддержка ICAO в этом процессе поможет обеспечить всестороннее расследование, включающее анализ всех возможных факторов, способствовавших этой трагедии, с целью предотвращения подобных событий в будущем", - говорится в сообщении организации.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.
"Черные ящики" самолета уже обнаружены и для их анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.
Недавно сообщалось, что в Баку простились с подростком, погибшим в авиакатастрофе.
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