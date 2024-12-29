Самолет Air Canada чудом избежал катастрофы

В аэропорту Галифакса (Канада) произошла аварийная посадка самолета авиакомпании Air Canada. Рейс AC 2259, выполнявшийся компанией PAL Airlines, совершил посадку с поврежденным шасси примерно в 21:30 по местному времени (06:30 по Баку). Из-за инцидента работа аэропорта была временно приостановлена.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Ник Сортор в своем аккаунте в соцсети Х.

Во время посадки крыло воздушного судна задело взлетно-посадочную полосу, что привело к возгоранию. Жертв среди пассажиров и экипажа не зафиксировано. Все находившиеся на борту были оперативно эвакуированы и направлены в ангар для прохождения медицинского осмотра.

На данный момент точное число пассажиров и членов экипажа остается неизвестным. Авиакомпания Air Canada и администрация аэропорта Галифакса пока не прокомментировали причины аварии и текущее состояние самолета.

Примечательно, что этот инцидент произошел всего через несколько часов после трагедии в Южной Корее. Там Boeing 737 совершил попытку приземления без выпущенного шасси, что закончилось взрывом и гибелью почти всех находившихся на борту.